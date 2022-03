Kinostart von «Parallele Mütter»: Ein typischer Pedro Almodóvar?

Die Filme des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar (72) sind zumeist so etwas wie die Antithese des klassischen Popcorn-Kinos. Doch was zuweilen sogar seine schrägsten Werke eint: Selbst die fragwürdige Stockholmsyndrom-Lovestory «Fessle mich!» und der heftige Geschlechtsumwandlungs-Horror «Die Haut, in der ich wohne» enden doch glatt mit einem Happy End. Mit seinem Drama «Parallele Mütter» kehrt er ab dem 10. März auf der Leinwand zurück. Natürlich wieder mit einer seiner liebsten «Chicas Almodóvar» im Gepäck, Penélope Cruz (47) - und vielleicht auch einem Happy End?