Kinostart von «Rust»: Tödliche Unfälle bei Hollywood-Produktionen

Tödlicher Motorradunfall bei «Deadpool 2»–Dreh

Auch am Set der Superhelden–Komödie «Deadpool 2» kam eine Stuntfrau auf tragische Weise ums Leben. Joi «SJ» Harris verlor im August 2017 am Filmset in Vancouver die Kontrolle über ihr Motorrad und crashte in ein Glasfenster. Da Harris die von Zazie Beetz (33) gespielte Figur Domino doubelte, die in der Geschichte des Marvel–Films ohne Helm Motorrad fährt, trug sie in besagter, tödlicher Szene selbst keine schützende Kopfbedeckung.