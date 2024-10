Kinostart von «Smile 2»: Müder Angst-Aufguss oder neuer Horror-Hype?

Der 2022 veröffentlichte Horrorstreifen «Smile» von Regisseur Parker Finn (37) entwickelte sich zu einem überraschenden Erfolg an den internationalen Kinokassen und spielte sein geringes Budget von rund 17 Millionen US–Dollar mannigfach wieder ein: Weltweit standen am Ende über 217 Millionen US–Dollar zu Buche. Kein Wunder also, dass gerade einmal zwei Jahre später und pünktlich zum anstehenden Halloween–Fest die Fortsetzung «Smile 2» (Kinostart: 17. Oktober) anläuft. Ein Leichtes dürfte es aber nicht werden, den Horror–Hype um den Vorgänger zu reproduzieren. Zwei Argumente sprechen zumindest augenscheinlich dagegen.