KISS-Bassist Gene Simmons erleidet Schwächeanfall auf der Bühne

Mit KISS auf Abschiedstour

Gene Simmons ist mit KISS gerade auf Abschiedstournee. Die End of the Road World Tour läuft seit Januar 2019. Viele Gastspiele mussten sie dabei aufgrund der Corona-Pandemie verschieden. So endet die finale Tour erst am 2. und 3. Dezember mit einem Doppelschlag in New York City. Hier hatten Simmons und Stanley vor genau 50 Jahren die Band gegründet.