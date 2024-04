KISS verkaufen gesamten Musikkatalog und ihre Gesichtsbemalung

KISS auf der Bühne wie ABBA?

Nachdem KISS im vergangenen Dezember ihren eigentlich letzten Auftritt gespielt hatten, hatte Pophouse Entertainment bereits für Aufsehen in der Musikwelt gesorgt. Das Unternehmen und die Band kündigten an, dass Gene Simmons (74), Paul Stanley (72) und ihre Bandkollegen künftig nicht mehr selbst auf der Bühne stehen, jedoch als digitale Avatare weiter Konzerte geben werden – so wie es ABBA mit ihrer Show «ABBA Voyage», an der Pophouse ebenfalls beteiligt ist, schon in London vorgemacht haben.