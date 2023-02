«Kitchen Impossible»: Das erwartet die Zuschauer in Staffel acht

Ein Special jagt das andere

Zum ersten Mal in der «Kitchen Impossible»-Geschichte nimmt es Tim Mälzer in den neuen Folgen zweimal gegen zwei Personen auf: dem Vater-Sohn-Duo Stemberg und dem Paar Oskan und Stöckle. Aber nicht nur das: Es gibt auch zwei besondere Folgen obendrauf. Zum einen findet eine komplette Folge in den USA statt. Edi Frauneder wird am 26. März von Mälzer nach Washington und New Orleans geschickt, Mälzer wiederum nach New York City und Kansas City.