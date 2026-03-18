«Kitchen Impossible»: Tim Mälzer und Roland Trettl wechseln sich ab

Auftaktfolge mit Tim Mälzer

In der ersten Folge steht noch Tim Mälzer selbst am Herd. Er tritt gegen das Hamburger Duo Johannes Riffelmacher und Thomas Kosikowski alias Jo & Cozy an. In ihrem Restaurant Salt & Silver fand in Staffel sechs bereits ein Kochduell statt. Dieses Mal messen sich die Köche in Marokko, in Portugal und auf La Réuinon. Ein Duell mit Alexander Herrmann führt ihn in der Folge vom 26. April in ein Hamburger Drei–Sterne–Restaurant sowie nach Mallorca. In Österreich und Frankreich muss er sich gegen das Vater–Sohn–Duo Philip und Helmut Rachinger beweisen. Diese schickt er am 17. Mai nach Monetengro und Thailand.