Ihnen wurde eine Panettone serviert, ein klassisches italienisches Gebäck, das traditionell in der Vorweihnachtszeit gegessen wird. Raue und Strohe liessen davon die Finger, obwohl es ihnen sehr gut schmeckte: «Du hast einfach gemerkt, da steckt unglaublich viel Handwerk, Liebe und Erfahrung drin. Das war ein Meisterwerk.» Eigentlich sei er jemand, der alle Herausforderungen annehme. In diesem Fall war offensichtlich aber eine Grenze überschritten: «Man muss wissen, wann genug ist.» Damit nahm Raue zum ersten Mal in seiner «Kitchen Impossible»-Karriere eine Aufgabe nicht an.