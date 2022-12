Um diese Zeilen geht es

Die Klageabweisung beendet einen fünfjährigen Rechtsstreit um den Song «Shake It Off», den Swift 2014 als erste Single ihres Albums «1989» veröffentlichte. Hall und Butler reichten die Klage gegen Swift im Jahr 2017 ein. Sie behaupteten damals, die Zeilen in Swifts Song «the players gonna play, play, play, play, play» und «the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate» in «Shake It Off» verletzten ihr Urheberrecht. In dem von ihnen geschriebenen Song «Playas Gon' Play» aus dem Jahr 2000 von 3LW heisst es: «Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate.»