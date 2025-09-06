Klage gegen Priscilla Presley: Trieb sie Elvis in den Tod?

Darum geht es im Kern der Auseinandersetzung

Der ursprüngliche Rechtsstreit dreht sich um Vorwürfe des Finanzmissbrauchs und ist eigentlich sogar gegen Kruse und Fialko gerichtet. Singer erklärte, die neuen Anschuldigungen sollen nur vom eigentlichen Fall ablenken: «Brigitte Kruse und ihre Mittäter werden beschuldigt, Priscilla Presley ausgenutzt und eine Million Dollar von ihr veruntreut zu haben.» Er bezeichnete das Vorgehen als «Missbrauch älterer Menschen und Veruntreuung von Vermögenswerten».