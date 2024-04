Klage gegen Zeitung: Hugh Grant einigt sich aussergerichtlich mit NGN

Hugh Grant gehört seit dem Telefon–Hacking–Skandal rund um die Zeitung «News of the World» vor mehr als einem Jahrzehnt zu den prominenten Verfechtern einer Pressereform in Grossbritannien. Der «Notting Hill»–Star hatte bereits zuvor eine Klage gegen NGN im Zusammenhang mit der inzwischen eingestellten Boulevardzeitung eingereicht. Auch hier gab es 2012 «bbc.com» zufolge eine aussergerichtliche Einigung. Gegen andere Boulevardzeitungen hatte der Filmstar Jahre vorher ebenfalls rechtliche Schritte eingeleitet.