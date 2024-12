Klägerin gegen Jay-Z darf anonym bleiben

In der am 8. Dezember in New York City eingereichten Zivilklage gab die Frau an, Combs und Carter hätten sie unter Drogen gesetzt, angegriffen und vergewaltigt, während eine namentlich nicht genannte, weibliche Prominente zusah. Bei Ankunft auf der Party habe das angebliche Opfer eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen müssen und sei dann durch ein Getränk unter Drogen gesetzt worden. Die Frau schilderte, Combs sei später auf sie zugekommen, habe einen «verrückten Blick in den Augen» gehabt und ihr gesagt: «Du bist bereit zum Feiern!» Zunächst habe Jay–Z sie vergewaltigt, dann Combs. Die Klägerin fordert Schadensersatz in nicht näher bezifferter Höhe.