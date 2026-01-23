«Klar bin ich fremdgegangen»: Oliver Pocher offenbart Seitensprung

Als Pietro daraufhin etwas unbedacht anmerkte «Dann ist es egal», liess Pocher das nicht so stehen. Er räumte selbstkritisch ein: «Das ist auch nicht sympathisch. Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann.» In der Ehe sei Fremdgehen jedoch auch für Pocher tabu: Er habe beide Male «aus bestem Gewissen» geheiratet. Wenn man dann auch noch Kinder habe und in der Öffentlichkeit stehe – «das ist es einfach nicht wert». Als er ausserhalb seiner Ehen fremdgegangen sei, habe er dagegen «billigend in Kauf genommen», dass es herauskomme.