Klare Ansage von Thomas Gottschalk: «Geguckt wird bei mir!»

Der Sender würdigte Gottschalks jahrzehntelanges Engagement sowie die besondere Dynamik der drei Moderatoren. Mit ihrem Zusammenspiel, Humor und ihrer Spontaneität hätten sie die Show «massgeblich geprägt». Gottschalks letzte Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert» findet nur wenige Tage nach seiner öffentlich gemachten Krebsdiagnose statt. RTL–Programmchefin Inga Leschek betonte, der Moderator solle den Abend «als Gast geniessen» und nicht arbeiten müssen. Die Abschiedssendung sei lange geplant gewesen und entspreche seinem ausdrücklichen Wunsch. Jauch und Schöneberger stünden Gottschalk «mit grossem Respekt und echter Vorfreude» zur Seite.