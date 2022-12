Jerry Bruckheimer (79) wünscht sich Johnny Depp (59) für «Fluch der Karibik» zurück. Das machte der Produzent der Piraten-Saga in einem Interview mit «The Hollywood Reporter» klar. «Er ist ein Freund, ein grossartiger Schauspieler, und es ist bedauerlich, dass sich das Privatleben in alles, was wir tun, einschleicht», sagte Bruckheimer über Depp.