Erste Filmrolle Mitte der 1950er Jahre

Seine Karriere begann der Schauspieler am Theater. 1955 gab er sein Spielfilmdebüt in «Reifende Jugend». Es folgten Rollen in Filmen wie «Das Messer» (1971), «Griseldis» (1974) oder «Die Vorstadtkrokodile» (1977). In letzterem mimte er den Vater von Martin Semmelrogges (66) Rolle Egon Steffenhagen. Barner war zudem in mehreren «Tatort»-Ausgaben zu sehen und spielte in den Serien «Der Trotzkopf», «Diese Drombuschs», «Aus heiterem Himmel» und «Ein Fall für zwei» mit.