In der Dusche ist die Akustik gut, nehme ich an?

Meine: Natürlich. Je grösser die Dusche ist, desto besser. Das Erste, was ich mache, wenn ich in der Halle ankomme: Ich checke die Duschen. Es klingt lächerlich, aber es ist wirklich wichtig. Wir haben in all den Jahren schon viel erlebt. Wenn ich Ihnen erzählen würde, wo ich mich schon überall warm gesungen habe, das würden Sie nicht glauben. Bei Festivals gibt es meist nur Zelte für die Künstler. Wenn mehrere Bands spielen, ist es dort in der Regel sehr laut - auch im eigenen Zelt. Der einzige Platz, der dann vielleicht noch bleibt, ist das Dixi-Klo. Ich erinnere mich an eine Show in Mexiko, wo ich mich dort warm gesungen habe. Dieses Dixi hat gewackelt, weil gerade KISS gespielt hat.