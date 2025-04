Klaus-Peter Wolf: «Meine Bücher atmen den ostfriesischen Nordwestwind»

Am Karfreitag (18. April) können sich Krimifans auf einen besonderen Fernsehgenuss freuen: Die Verfilmung von Klaus–Peter Wolfs (71, «Ein mörderisches Paar – Der Sturz») Roman «Ostfriesenhölle» wird um 20:15 Uhr auf Arte in deutscher und französischer Sprache ausgestrahlt. Im Interview mit spot on news gewährt der meistverfilmte, in Gelsenkirchen geborene Romanautor Einblicke in die besondere Verbindung zu seiner Wahlheimat Ostfriesland.