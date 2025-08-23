Kleine Bissen, grosse Aromen: Drei Rezepte aus dem Nahen Osten

Zubereitung: Am Vortag den Labneh zubereiten. Dafür Joghurt mit Salz verrühren. Ein Sieb mit einem Käseleinen oder sauberen Küchentuch auslegen, dabei das Tuch gut überhängen lassen. Das Sieb auf eine Schüssel setzen, den Joghurt in das Sieb geben und das Tuch darüberlegen, sodass der Joghurt bedeckt ist. Mit einem Gewicht beschweren (zum Beispiel ein paar Konservendosen) und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag das Tuch öffnen und die aufgefangene Flüssigkeit entsorgen – die Joghurtmasse im Tuch ist der Labneh. Davon 180 g abwiegen und Reste in einer verschlossenen Dose im Kühlschrank aufbewahren (hält sich bis zu 5 Tage).