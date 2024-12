Kleine Monster und Schweinebacken: Die besten Anti-Weihnachtsfilme

«A Nightmare Before Christmas»

Eine Weihnachtsstory in der Optik eines morbiden Tim–Burton–Streifens? Das bietet der charmante Stop–Motion–Film «Nightmare Before Christmas», in dem ausgerechnet das Halloween–Idol Jack Skellington (ein Skelett im Nadelstreifenanzug) ein Faible für Weihnachten entwickelt. Und was macht er deswegen? Er lässt selbstverständlich den Weihnachtsmann entführen und springt an seiner Stelle als «Nikki–Graus» ein! Das Prinzip von Geschenken hat er jedoch nicht ganz verstanden – sollen diese den Kindern gar keine Traumata bis in alle Ewigkeit verpassen? «Weihnachtsgeschenke greifen an? Komisch, das ist schon das zweite Mal heute Abend.»