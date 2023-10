«Kleo»: Das passiert in Staffel zwei der Netflix-Serie

«Kleo» könnte schon bald zurückkehren. In einem lustigen Video verkünden Hauptdarstellerin Jella Haase (30) und Co–Star Dimitrij Schaad (38), dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix–Serie schon fast abgeschlossen sind. Haases Kleo jagt in dem Clip ihren Freund/Feind Sven in Unterwäsche durch die Landschaft.