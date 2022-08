«Kleo» mit «Fack ju Göhte»-Star Jella Haase: Alles zur Netflix-Serie

Der Streamingdienst Netflix feierte in den vergangenen Jahren etliche Erfolge mit Serienproduktionen aus Deutschland. Nach «Dark», «How to Sell Drugs Online (Fast)» und «Barbaren» erscheint nun am 19. August die historische Actionserie «Kleo», in der eine Stasi-Killerin im Berlin der Wendezeit ihr Unwesen treibt. Die Hauptrolle spielt Jella Haase (29), die einst als schrille Chantal in den drei überaus erfolgreichen «Fack ju Göhte»-Filmen berühmt wurde.