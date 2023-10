Klima der Angst am Set? Ergebnis im Fall Til Schweiger veröffentlicht

Mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Set der Til –Schweiger–Komödie «Manta, Manta – Zwoter Teil» wirklich in einem Klima der Angst zu Werke gehen? Dem Schauspieler und Regisseur waren im Mai in einem «Spiegel»–Bericht Macht– und Alkoholmissbrauch am Filmset vorgeworfen worden. Inzwischen stehen die Ergebnisse eines externen Gutachtens der Anwaltskanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte diesbezüglich fest. Das verantwortliche Filmstudio Constantin Film gab diese laut übereinstimmender Medienberichte nun bekannt.