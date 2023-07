Klimawandel: Diese fünf Pflanzen passen jetzt in den Garten

In Zeiten des Klimawandels gibt es für die Gärten und ihre Besitzer ganz besondere Herausforderungen. Viele bisher beliebte Blumen und Sträucher sind jetzt nicht mehr so geeignet für das heimische Grün. Denn die Pflanzen müssen nun längeren Hitzeperioden trotzen, aber auch mit Starkregen klarkommen. Deshalb gilt es, die richtige Auswahl zu treffen, damit man weiterhin Freude an seinem Garten hat. Diese fünf Pflanzen kommen mit weniger Wasser zurecht, stecken aber auch starken Regen weg. Sie gehören deshalb zu den Klimagewinnern und eignen sich für den Garten der Zukunft.