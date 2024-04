«Klimbim»-Opa Wichart von Roëll ist gestorben

Nur wenige Monate nach dem Tod Ingrid Steegers (1947–2023) hat mit Wichart von Roëll (1937–2024) nun der letzte grosse Star der Siebzigerjahre–Kultshow «Klimbim» das Zeitliche gesegnet. Wie die «Bild» berichtet, verstarb der Schauspieler am heutigen 16. April im stolzen Alter von 86 Jahren in einem Hospiz in Recklinghausen.