Klinikaufenthalt und kurzfristige Konzertabsage: Was fehlt Rita Ora?

Grosse Sorge um die britische Sängerin Rita Ora (33). Am Samstagabend (27. Juli) musste kurzfristig ein Konzert der Künstlerin in Ungarn abgesagt werden. Der Grund: Ora verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag aus bislang unbekannten Gründen in einem Krankenhaus in Budapest. Nach der Absage entschuldigte sich Ora via Instagram, ohne darauf einzugehen, welche gesundheitlichen Probleme sie habe.