Klitschko-Ex Natalia Yegorova über Sohn Max: «Nowitzki ist sein Held»

Sohn Max will Basketball–Profi werden

Wie sie in dem Interview berichtet, habe Max zwar nicht vor, in die Fussstapfen seines boxenden Vaters zu treten, strebe jedoch ebenfalls eine sportliche Laufbahn an. «Er will in Amerika studieren und Basketballprofi werden,», so Natalia. Und fügte hinzu: «Dirk Nowitzki ist sein Held.»