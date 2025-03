Klötze, Blutsauger und die Hölle im Paradies: Die Kinotipps im April

Fast zehn Jahre ist es her, dass Ben Affleck erstmals in die Rolle des autistischen Mathe–Genies schlüpfte, das sich seine Brötchen als Buchprüfer für die Unterwelt verdient. Mit schnödem Finanzkrimi hat auch Teil zwei nichts gemein: Seite an Seite mit dem inzwischen selbst zum Topstar gereiften Jon «The Punisher» Bernthal geht es auch in «The Accountant 2» den Schurken brachial an den Saldo–Kragen. Wer alle «Equalizer»–Teile schon mitsprechen kann, sollte sich im April folglich an den Action–Buchhalter wenden.