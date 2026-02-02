Klub hat nur 22 Mitglieder: Steven Spielberg erreicht EGOT-Status

Das ist die Awards–Sammlung von Steven Spielberg

Den Grammy kann Spielberg nun zu seiner umfangreichen Trophäensammlung stellen. Vier Emmy Awards – die als renommierteste Fernsehpreise der USA gelten – hat er bereits gewonnen: für die Produktionen «The Pacific», «Band of Brothers», «A Pinky & The Brain Christmas» und «Taken». Einen Tony Award, die wichtigste Auszeichnung für Theater– und Musicalproduktionen am Broadway, erhielt er als Produzent des Musicals «A Strange Loop». Zudem stehen bei ihm drei Oscars im Regal: Zwei für «Schindler's Liste» – als bester Film und für die beste Regie – sowie einer für die Regie von «Der Soldat James Ryan». Bei den Grammys war der Filmemacher 2026 zum ersten Mal nominiert.