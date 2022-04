Knaller auf der Fashion Week: So wird Pink zum Hingucker

Styling-Tipp Nummer zwei: Pink von Kopf bis Fuss

Geht es nach Valentino-Chefdesigner Pierpaolo Piccioli kleiden wir uns 2022 alle in Pink von Kopf bis Fuss. Der Italiener hat eigens einen neuen Pinkton namens «Pink PP» entworfen und seine Models in der Fashion Show für Herbst/Winter 2022 komplett in dem auffälligen Farbton gekleidet.