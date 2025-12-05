Knallige Beine: Bunte Strumpfhosen bringen Farbe in graue Wintertage

Bunte Strumpfhosen waren schon Ende der 2000er Jahre ein Must–Have. Damals dominierten American Apparel und Alexa–Chung–inspirierte Tumblr–Outfits die Modefeeds, und sogar Blair Waldorf aus «Gossip Girl» kombinierte oft farbige Strumpfhosen zu ihren Looks. Ob glitzernd, gemustert oder knallig in Pink und Rot – die Möglichkeiten waren endlos. Heute erleben farbige Strumpfhosen ihr Comeback und sind auf Instagram, auf Red Carpets und sogar auf den Laufstegen von Saint Laurent, Valentino oder Gucci zu sehen. Stars wie Taylor Swift oder Rosalía beweisen, dass knallige Beine alles andere als retro sind.