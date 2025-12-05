Knallige Beine: Bunte Strumpfhosen bringen Farbe in graue Wintertage

Im Winter greifen viele automatisch zu Schwarz, Grau oder dunklem Blau – logisch, denn die kalte Jahreszeit lädt zu gedeckten Tönen ein. Aber wer Lust auf einen kleinen Stil–Boost hat, sollte jetzt mutig werden: Bunte Strumpfhosen sind der einfachste Weg, jedes Outfit sofort aufzupeppen.
Diese Farben sind derzeit im Trend
Während Burgunder– und Rottöne momentan besonders beliebt sind, gibt es eigentlich keine Grenzen: Von knalligem Pink über Babyblau bis hin zu sattem Grün – jede Farbe kann deinem Winterlook das gewisse Etwas verleihen. Mit einer farbigen Strumpfhose kann man sogar die liebsten Miniröcke, Kleider oder Shorts wieder aus dem saisonalen Ruhestand holen.
Bunte Strumpfhosen waren schon Ende der 2000er Jahre ein Must–Have. Damals dominierten American Apparel und Alexa–Chung–inspirierte Tumblr–Outfits die Modefeeds, und sogar Blair Waldorf aus «Gossip Girl» kombinierte oft farbige Strumpfhosen zu ihren Looks. Ob glitzernd, gemustert oder knallig in Pink und Rot – die Möglichkeiten waren endlos. Heute erleben farbige Strumpfhosen ihr Comeback und sind auf Instagram, auf Red Carpets und sogar auf den Laufstegen von Saint Laurent, Valentino oder Gucci zu sehen. Stars wie Taylor Swift oder Rosalía beweisen, dass knallige Beine alles andere als retro sind.
Styling–Tipps für bunte Strumpfhosen
Absolut im Trend sind derzeit knallrote und burgunderfarbene Strumpfhosen – am liebsten Ton–in–Ton. Ein dunkelroter Rock oder Pullover, dazu die passende Strumpfhose und Schuhe in einem ähnlichen Farbton – fertig ist ein harmonisches Winteroutfit. Auch Business–Looks in Schwarz, Grau oder Weiss können durch eine rote oder burgunderfarbene Strumpfhose zum Hingucker werden. Knallrote Statement–Strumpfhosen machen sich besonders gut mit einem roten Cardigan oder Mantel, oder Denim–Outfits und roten Accessoires.
Babyblaue Strumpfhosen können den Farbtouch eines sonst schlichten Outfits übernehmen. Mit einem guten Minirock oder –kleid passt der Ton am besten zu Kleidung ein Grautönen, Weisstönen und Silber. Aber auch komplett schwarzen oder dunkelblauen Looks verleihen babyblaue Tights das gewisse Etwas.
Smaragdgrün oder kräftiges Gelb sind eher experimentell, wirken aber besonders cool in Kombination mit gedeckten Farben. Für die mutigen Looks sind gemusterte oder leicht glitzernde Strumpfhosen ideal. Sie setzen den Fokus auf die Beine und verwandeln ein schlichtes Kleid oder einen einfarbigen Rock sofort in ein Statement–Outfit.
Für besonders experimentierfreudige Looks bieten sich gemusterte Modelle an. Sie funktionieren hervorragend mit einfarbigen Kleidern oder Röcken und setzen den Fokus auf die Beine. Wer sich noch nicht an verrückte Looks traut, kann mit leicht glitzernden Strumpfhosen einen ersten Schritt Richtung Farbe machen.