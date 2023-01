Knalliger Auftritt von Margot Robbie auf dem roten Teppich

Margot Robbie als erstes «It-Girl» der Filmgeschichte

Vielleicht wurde Margot Robbie bei ihrer Kleiderwahl von ihrem neuen Film «Babylon - Rausch der Ekstase» inspiriert. Der extravagante Look der Schauspielerin hätte auch gut in die 1920er Jahre gepasst. Zu dieser Zeit spielt der Film über das erste Sexsymbol und «It-Girl» Nellie Laroy, die Rolle von Margot Robbie. Darin versucht die junge Frau eine Karriere als Hollywood-Schauspielerin zu starten, gerade als der Tonfilm neu in die Kinos kam. Die Geschichte basiert auf dem Leben von Clara Bow. Brad Pitt übernimmt darin die Rolle des Jack Conrad, ein Film-Star in der Krise. Jazz, Alkohol und viel Sex gehören in dem Streifen ganz selbstverständlich zum Hollywood von damals...