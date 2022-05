Ab dem 14. Dezember im Kino

Knapp 150 Mio. Klicks: Fans stürzen sich auf «Avatar 2»-Trailer

Der Trailer von «Avatar: The Way of Water» hat in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung weltweit 148,6 Millionen Klicks generiert. Der Clip wurde am Montag online gestellt, nachdem er zuvor exklusiv in den Kinos gezeigt wurde.