Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn scheinen nach einer etwas turbulenten Zeit wieder in Feierlaune zu sein. Wie die «Sun» berichtet, haben die beiden in London mit einer grossen Party Cherrys 30. Geburtstag nachgefeiert. Den runden Geburtstag hatte sie bereits im Mai 2022, konnte damals aber offenbar aufgrund ihrer Schwangerschaft und einer Tumor-Diagnose nicht richtig feiern. Nachgeholt wurde die Party nun in Ed Sheerans eigenem Restaurant Bertie Blossoms in Notting Hill.