Kniefall von Markus Söder: «Besondere Verehrung» für Uschi Glas

Kniefall ist «besondere Verehrung» für Uschi Glas

Sie wisse, dass der Politiker allgemein ein grosser Fan von der Filmbranche sei, so Glas weiter. «Er liebt Schauspielerei und Schauspieler und Filme, und dann ist es halt so als eine besondere Verehrung vielleicht gemeint. Ich wusste in dem Moment selbst nicht, was ich tun soll, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nett», betonte die 80–Jährige, die beim Filmball in einer silbernen Glitzerrobe die Tanzfläche unsicher machte.