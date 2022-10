Im November auf der Leinwand, im Dezember per Stream

Der Streamingdienst hatte Anfang Oktober mitgeteilt, dass «Glass Onion: A Knives Out Mystery» alleine in den USA vom 23. bis 29. November in rund 600 Kinos laufen soll. Mit AMC, Regal und Cinemark Theatres zeigen die drei grössten Kinoketten Nordamerikas den Film, ein Novum für Netflix. Auch in weiteren Ländern, darunter in Deutschland, solle er auf der grossen Leinwand zu sehen sein.