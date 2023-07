Volles Programm am Hochzeitstag

In ihren jeweiligen Instagram Storys nahm das frisch getraute Paar die Fans mit zum anschliessenden Programm ihres symbolischen Hochzeitstages. Nach der Trauung, die laut eigenen Angaben circa eine halbe Stunde gedauert habe, führte Knossi seine Freundin zum Burger essen aus, danach besuchten die beiden die Ausstellung «Titanic: The Artifact Exhibition» und am Abend eine Show des Zauberkünstlers David Copperfield (66).