Knusprige Leckerei: Rosmarin-Kekse mit Pinienkernen und Pistazien

4. Mit einem scharfen Messer den Teig in etwa 5 x 4 cm grosse Rechtecke vorschneiden, ohne die Stücke zu trennen. So brechen die Kekse nach dem Backen sauber entlang der Linien. Im vorgeheizten Ofen 18–22 Minuten goldbraun backen. Die Kekse sollten an den Rändern leicht gebräunt sein, in der Mitte aber noch minimal nachgeben. Auf dem Blech vollständig auskühlen lassen. Die Kekse danach entlang der Vorschnitte brechen.