Kobe Bryant: Hoodie innerhalb einer halben Stunde ausverkauft

24. Februar - ein besonderes Datum

Der Tag für den Verkaufsstart war nicht zufällig gewählt: 24.02 symbolisiert die Trikotnummern, die Gigi und Kobe während ihrer Basketballkarriere trugen. Auf Instagram bedankte sich Vanessa Bryant (39), Witwe des Sportlers, mit den Worten: «Besonderer Dank für die Spende dieser Ware an unsere Stiftung. Danke an alle, die uns über die Jahre unterstützt haben. Wir sind überwältigt von Dankbarkeit. Unser Hoodie war in weniger als 24 Minuten ausverkauft.» Dazu postete sie ein schwarzes Herz.