Kobe Bryant: Witwe Vanessa führt Werbepartnerschaft mit Nike weiter

Auch soll es eine neue Produktserie zu Ehren von Tochter Gianna Bryant (2006-2020) geben. Vater und Tochter kamen am 26. Januar 2020 bei einem Helikopterabsturz in Calabasas, Kalifornien, ums Leben. Die damals 13-Jährige wurde als Nachwuchsspielerin für die nordamerikanische Frauen-Basketballliga WNBA gehandelt. Der gesamte Nettoerlös aus der Produktserie von Gianna soll laut Vanessa Bryant an die Mamba and Mambacita Sports Foundation gespendet werden. Zudem wolle Bryant mit Nike zusammenarbeiten, um ein Basketball-Zentrum für Jugendliche in Südkalifornien zu eröffnen.