Kobe Bryants älteste Tochter Natalia ist 21 Jahre alt geworden

Rührende Worte von Natalias Mutter

Die Witwe von Kobe Bryant postete mehrere Bilder von Natalia und schrieb dazu: «Wir lieben dich so sehr!!!! Du bist das, für das jeder Elternteil hofft und betet. Du bist so eine wunderschöne, starke, kluge, liebevolle junge Frau mit der liebsten Seele und ich bin so stolz deine Mama zu sein!» In ihrer Story teilte sie zudem ein Bild ihres verstorbenen Mannes, das zuvor auf einem Fan–Account veröffentlicht worden war. Zu dem Foto vom Spielfeldrand heisst es: «Einen Tag nach der Geburt von Natalia Bryant trug Kobe während des gesamten Lakers–Spiels sein Krankenhaus–Ausweisarmband.» Dazu stellte seine Witwe nun das Lied «My Girl» von The Temptations und schrieb noch dazu: «Best Girl Daddy». Damit machte sie auf die gute Beziehung zwischen Vater und Tochter aufmerksam.