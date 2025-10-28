«Kohlrabenschwarz»: Mystery-Serie mit Axel Milberg und Michael Kessler

Im fabelhaften Cast brilliert unter anderem Ex–«Tatort»–Star Axel Milberg (69) als grantiger Kriminaldirektor Eberhard Kroiss mit leidenschaftlich vorgetragenen Schimpftiraden wie dieser: «Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie Schlaubi Schlumpf. Was glauben Sie, was passiert, wenn die 65.000 Einwohner von Rosenheim plus 3.500 Touristen und jetzt auch noch täglich 8.500 Messebesucher mitbekommen, dass in unserem beschaulichen Örtchen ein Kind entführt wurde? Ich brauche Ergebnisse, bevor das hochkocht.»