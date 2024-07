Kokos-Eiskaffee, Erdbeer-Matcha und Co.: Die Trendgetränke des Sommers

Für den Erdbeer–Matcha–Latte 150 g Erdbeeren mit 40 g Zucker in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Sauce eindickt. Ruhen lassen, bis sie abgekühlt ist. 1 TL Matcha–Pulver in eine Matcha–Schale geben und mit 80 ml heissem Wasser aufgiessen, dann mit einem Teebesen (alternativ Schneebesen) verquirlen. Die Erdbeersauce mit Eiswürfeln in ein Glas geben, Milch nach Wahl darüber giessen und zum Schluss mit dem Matcha auffüllen.