Kollegen, Sender und Vereine trauern um Ulli Potofski

«Dich zu erleben, dich zu hören, mit dir zu lachen, und so viele wundervolle Stunden mit dir zu verbringen, werde ich nie vergessen», schrieb er in einem rührenden Instagram–Post. Potofski, der 2016 an der RTL–Tanzshow teilnahm, sei «einer meiner absoluten Lieblingskandidaten» gewesen, so Llambi zu einem Schwarz–Weiss–Foto aus der Sendung. «Nicht, weil du tänzerisch brilliert hast, das war vielleicht nicht deine grösste Stärke. Aber dein Humor, dein Charme, deine Wärme, das war einzigartig. Dein Auftreten hatte Herz. Echtheit. Grösse.»