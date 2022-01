«Kolleginnen»: Die Kommissarin, ihr Ex und die Neue

Und was denkt Götz Schubert nun über diese Dreiecksbeziehung, in der sich seine Figur und die beiden Ermittlerinnen befinden? Der Schauspieler nimmt seinen Staatsanwalt in Schutz und zeichnet ein etwas anderes Bild, als der Auftaktfilm vermuten lässt: «Die Beziehung mit seiner Ex ist nicht wegen einer Affäre oder einer Midlife-Crisis auseinandergegangen. Das Paar hat sich einvernehmlich getrennt. Hier wurde nicht betrogen oder hintergangen», sagt Schubert. Und die neue Beziehung bestehe auch nicht wegen Eitelkeiten oder Selbstbestätigung des Mannes, fügt er hinzu. «Es sind zwei selbstbestimmte Menschen, die zusammen sind, weil sie sich verliebt haben», erklärt er weiter. «Die Lage ist also ernster, als es auf den ersten Blick scheint, und das Beziehungsgeflecht komplexer, aufregender und näher dran am Leben», sagt Schubert.