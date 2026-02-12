Kölner Karneval bei «Unter uns»: Eko Fresh und Brings spielen auf

«Ein perfektes Match» zwischen Serie und Stadt

Für Peter Brings (61) ist der Auftritt ein Heimspiel – und längst Tradition. Nach Gastauftritten in den Jahren 1997 und 2014 kehrt die Band nun bereits zum dritten Mal an das Serien–Set zurück. Im RTL–Interview unterstrich der Frontmann die enge Verbindung zwischen «Unter uns» und seiner Heimatstadt: «Köln steht für Offenheit, Zusammenhalt und echte Geschichten – genau das spiegelt ‹Unter uns› seit mehr als 30 Jahren wider», schwärmt der Sänger.