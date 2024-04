Kölner «Tatort» räumt ab: Keine Ende für Ballauf und Schenk in Sicht

Es geht also ungebremst weiter mit Ballauf und Schenk, was die beiden auch einmal mehr in einem aktuellen Interview mit der Fernsehzeitschrift «Hörzu» bestätigen. Es seien immer wieder «neue Geschichten, neue Bücher, neue Teams», deswegen laufe man auch nicht Gefahr, in Routinen zu verfallen, erzählt etwa Klaus J. Behrendt. Und auch sein Kollege Dietmar Bär dementiert alle Gerüchte um ein angebliches Ende: «Die Frage, wie lange wir noch weitermachen wollen, hören wir ständig. Aber es gibt für uns keinen Grund, ans Aufhören zu denken.»