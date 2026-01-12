Komiker ist erkrankt: Torsten Sträter sagt etliche Auftritte ab

Von der krankheitsbedingten Pause ist jedoch nicht nur diese Tour betroffen. Auch die ebenfalls für den 22. März angesetzte CD–Aufzeichnung «Butter und Balkone» muss entfallen. Dabei wollte Torsten Sträter Kurzgeschichten lesen, die im Zusammenhang mit der Tour entstanden sind. Zudem wurde sein Auftritt beim Literaturfestival lit.Cologne am 11. März in Köln abgesagt. Dort wollte Sträter gemeinsam mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Christian Brückner (82) über die prägenden Bücher ihres Lebens sprechen.