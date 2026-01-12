Komiker ist erkrankt: Torsten Sträter sagt etliche Auftritte ab

Torsten Sträter (59) muss zahlreiche Auftritte seiner Tour «Mach mal das grosse Licht an» absagen. Das teilte das Management des Komikers auf seiner Webseite mit. Betroffen sind mehr als 20 Termine innerhalb von drei Monaten.
«Mit grossem Bedauern teilen wir mit, dass alle bevorstehenden Auftritte von Torsten Sträter im Zeitraum Januar bis März 2026 leider nicht stattfinden können», heisst es auf der Homepage. Grund für die Absagen sei demnach eine «Erkrankung», die eine «längerfristige Regenerationsphase» erforderlich mache.
Keine Ersatztermine für Torsten Sträters Tour
Um welche Erkrankung es sich handelt, wurde nicht näher erläutert. «Das Management bittet darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen», heisst es dazu weiter.
Nachholtermine sind aufgrund der Vielzahl der betroffenen Auftritte nicht geplant. Informationen zur Rückerstattung bereits gekaufter Tickets erhalten Besucherinnen und Besucher über die Webseiten der jeweiligen Ticketanbieter oder direkt bei den Veranstaltern.
Nicht nur die Tour ist betroffen
Der erste abgesagte Termin der Tour war für diesen Freitag (16. Januar) in der Westpress Arena in Hamm vorgesehen. Zu den gestrichenen Daten zählt auch die geplante Aufnahme einer Live–CD zu «Mach mal das grosse Licht an» am 22. März in Düsseldorf.
Von der krankheitsbedingten Pause ist jedoch nicht nur diese Tour betroffen. Auch die ebenfalls für den 22. März angesetzte CD–Aufzeichnung «Butter und Balkone» muss entfallen. Dabei wollte Torsten Sträter Kurzgeschichten lesen, die im Zusammenhang mit der Tour entstanden sind. Zudem wurde sein Auftritt beim Literaturfestival lit.Cologne am 11. März in Köln abgesagt. Dort wollte Sträter gemeinsam mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Christian Brückner (82) über die prägenden Bücher ihres Lebens sprechen.
Wann kehrt Torsten Sträter zurück?
Ende April soll die Tour «Mach mal das grosse Licht an» weitergehen, nach einer schon im Vorfeld geplanten grösseren Unterbrechung. Am 25. April ist ein Auftritt im Europapark Rust angepeilt.
Die Tour soll noch bis zum 16. Mai laufen, sie endet in Göttingen. Ab September ist Torsten Sträter dann mit seinem neuen Programm «Die Zyklopen von Saint–Tropez» unterwegs.