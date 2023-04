Komiker Phil Laude: Ohne Corona hätte es «Almania» nicht gegeben

Sie haben sich für das Schulumfeld entschieden. Wieso?

Laude: Ich finde so schön an dem Thema, dass es so verbindend ist. Es verbindet uns über alle Generationen und Unterschiede hinweg, weil wir alle da waren. Und es ist für uns alle der Weg ins Erwachsenenleben. Das find ich auch so spannend: Es ist ein Mikrokosmos, in dem sich nicht wirklich viel verändert hat. Auf der anderen Seite haben wir eine Welt, die sich so krass schnell verändert. Das muss auch Frank Stimpel in der Serie lernen, dass seine persönliche Erfahrung aus dem Vorstadtgymnasium mit der realen Welt nicht mehr Schritt hält.